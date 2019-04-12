Канада выразила обеспокоенность из-за действий России в ОЗХО

Ранее глава британского МИД Джереми Хант написал в Twitter, что Россия "выступила против внесения нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных ОЗХО химических веществ". Пресс-секретарь посольства России в Великобритании заявил, что в январе США , Канада и Нидерланды предложили включить в списки запрещенных ОЗХО лишь два семейства веществ, которые на Западе называют "Новичок". Он отметил, что "Россия была вынуждена отказаться ассоциировать себя с этим решением, поскольку считает необходимым добавить в списки весь спектр токсичных материалов нового поколения, которые тестировались во многих странах".

"На этой неделе Россия нарушила международную договоренность и отвергла включение химического вещества "Новичок" в список химических веществ, запрещенных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Это произошло после встречи 14 января 2019 года, где международное сообщество придерживалось ясной, совместной точки зрения, что это оружие должно быть запрещено. Канада очень обеспокоена этой преградой от России", — говорится в заявлении на сайте МИД Канады.

В январе делегация России в ходе внеочередного заседания исполнительного совета ОЗХО высказала ряд серьезных замечаний к предложению США, Канады и Нидерландов о дополнении списков химикатов Конвенции по запрещению химического оружия.