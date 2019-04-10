«Оживить русофобскую истерию»: Киев расширил торговые санкции против Москвы

Киев расширил перечень российской продукции, запрещённой к ввозу на территорию Украины . В список среди прочего попали формалин, электрическая аппаратура для железнодорожной автоматики и стеклянные ёмкости. Между тем в Совете Федерации считают, что Москве не стоит спешить с ответными мерами, поскольку после второго тура президентских выборов политическая ситуация на Украине может измениться. При этом в Совфеде подчеркнули, что нынешнее украинское руководство пытаются «оживить русофобскую истерию» и тем самым повысить свои шансы удержаться у власти. Однако эксперты полагают, что население Украины может, наоборот, негативно отреагировать на новую антироссийскую инициативу.

В среду, 10 апреля, правительство Украины приняло решение о расширении торговых санкций в отношении России . Постановление «О внесении изменений в перечень товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации» было разработано Министерством экономического развития и торговли . Согласно документу, эмбарго вводится на следующую российскую продукцию: формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат, пружины для грузовых вагонов, электрическая аппаратура для устройств железнодорожной автоматики и связи, электрические проводники для напряжения более 1000В.

Кроме того, вводится запрет на импорт различных стеклянных ёмкостей, в том числе банок для консервирования и бутылок для напитков и пищевых продуктов. При этом отмечается, что в 2018 году объём поставок подобной стеклотары из России составил свыше $8 млн, что примерно в два с лишним раза превысило показатели 2017-го.

Россия в сложившейся ситуации должна «проявлять мудрость». С таким мнением выступил зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов , комментируя решение кабинета министров Украины.

«Положение дел по итогам выборов может измениться. Если данная политика продолжится, никто не запретит Москве адекватно реагировать. Киев в этом отношении намного более уязвим», — заявил Климов RT.

По его мнению, это может одним из последних шагов нынешнего украинского руководства, которое таким образом пытается «оживить русофобскую истерию» в преддверии второго тура выборов.

«Именно выборы подстёгивают действия тех, кто сделал ставку на национализм. Именно им нужно оживление русофобской истерии, и они хватаются за соломинку», — подчеркнул сенатор.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий указал на противоречивость действий Киева. В частности, он напомнил, что порядка 3 млн украинцев находятся на постоянной основе на территории Российской Федерации, в том числе отправляя средства на родину.

«Это поддерживает экономику Украины. Запрет на товары — ещё один большой минус. Простые избиратели уже не понимают, когда можно верить президенту. До 21 апреля мы ещё не раз увидим подобные двойственные решения, которые вводят в ступор украинских граждан», — заметил собеседник RT.

Запрет на ввоз на территорию Украины ряда российских товаров вступил в силу с 2016 года. Под эмбарго попали продукция из мяса, рыбы, молочные продукты, кофе, чай, кондитерские и хлебобулочные изделия, детское питание, алкоголь, корма для животных и удобрения. Спустя месяц к этому списку добавились консервы, икра, шоколад, различные соусы и приправы, а также сельскохозяйственные товары.

В мае 2017 года власти Украины приняли решение обложить дополнительной пошлиной со ставкой 31,33% шоколад и другие товары с содержанием какао, ввозимые из РФ.

Украинский кабмин продлил продовольственное эмбарго на российские товары в декабре 2018-го, оно будет действовать до 1 января 2020 года.

«Конечно, это событие связано с предстоящим вторым туром президентских выборов в стране. Действующий глава украинского государства по-прежнему активно пользуется антироссийской риторикой для достижения позитивного результата на выборах. Тем не менее вполне возможно, что это нововведение даст обратный эффект. Первый тур голосования показал, что не все жители Украины поддерживают оголтелый национализм, русофобию и антироссийскую риторику Петра Порошенко», — подчеркнул политолог Иван Мезюхо.

Добавим, что 21 марта в силу вступили новые персональные рестрикции Киева в отношении 294 юридических и 848 физических лиц из РФ. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) включил в санкционные списки тех, кто был задействован в строительстве Крымского моста, а также участников и других причастных к инциденту, произошедшему в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.