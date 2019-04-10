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Трамп поздравил Нетаньяху с победой на выборах 

РИА Новости + ещё 4 10 часов назад
Фото: ТАСС
Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с победой его партии на парламентских выборах.
"Я хотел бы поздравить Биби Нетаньяху. Кажется, он выиграл эту гонку. Может, это немного рано, но я слышал, что он победил", — сказал Трамп в среду журналистам.
Правая партия "Ликуд" во главе с Нетаньяху лидирует при подведении итогов парламентских выборов в Израиле. Согласно данным с сайта Центризбиркома, "Ликуд" набирает 28,32%, оппозиционный центристский блок "Кахоль-Лаван" — 25,34% после обработки 1 миллиона 628 тысяч 736 бюллетеней, соответствующих примерно четверти израильтян, имеющих право голоса. В ближайшие дни, после того, как будут подведены официальные результаты голосования, президент Израиля Реувен Ривлин проведет консультации со всеми партиями, преодолевшими электоральный барьер, и выберет для формирования правительства депутата с наибольшей поддержкой в Кнессете.
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В мире , Ближний Восток , США , Реувен Ривлин , Биньямин Нетаньяху , Дональд Трамп , Израиль
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