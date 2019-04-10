CNN констатировал актуализацию «российского дела»

Тема "российского дела" вновь доминирует в американской политической повестке после непродолжительного затишья, вызванного публикацией генерального прокурора США Уильяма Барра итогов двухлетнего расследования, передает телеканал CNN.

Как отмечает телеканал, расследованию специального прокурора США Роберта Мюллера в течение двух лет в Вашингтоне отводилось особенное внимание.

Новая интрига связана с выступлением Барра, который отказался говорить, знаком ли Белый дом с полной версией доклада по "российскому делу", объем которого СМИ оценивали в 400 страниц. В ближайшее время генпрокурор США должен опубликовать его отредактированную версию.

Скрытность Барра разжигает подозрения среди демократов, отмечает CNN, которые подозревают его во вмешательстве в дело Мюллера с целью прикрыть президента США Дональда Трампа . Теперь в Вашингтоне разворачивается настоящий хаос, в котором "американцы против американцев", добавляет телеканал.

В марте Мюллер завершил расследование о вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году. После прочтения доклада Барр заключил об отсутствии сговора Трампа с Россией, а глава американского государства сразу расценил это в качестве своего "полного оправдания". Кроме того, генпрокурор подтвердил, что Россия пыталась вмешаться в выборы 2016 года и счел недоказанным препятствование правосудию со стороны Трампа.

Россия отрицает вмешательство в американские выборы 2016 года.