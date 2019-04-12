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Трамп заявил о хороших отношениях с Ким Чен Ыном 

РИА Новости + ещё 2 46 минут назад
Президент США Дональд Трамп в четверг в ходе встречи в Вашингтоне с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что у него хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном и что он готов к диалогу с ним, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Президент Трамп и президент Мун обсудили взаимные цели наших двух стран по достижению окончательной, полностью поддающейся проверке денуклеаризации КНДР и установлению постоянного мира на Корейском полуострове, а также пути продвижения вперед с КНДР после Ханойского саммита. Президент Трамп подтвердил, что у него очень хорошие отношения с председателем КНДР Ким Чен Ыном, и отметил, что дверь для диалога с ним остается открытой", — говорится в сообщении.
Оба лидера подтвердили важность продолжения тесной координации и сотрудничества по вопросам, связанным с КНДР, а также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в экономике.
Первый саммит США-КНДР прошел в июне 2018 года в Сингапуре, второй — в феврале 2019 года в Ханое. Сторонам пока так и не удалось договориться о заключении соглашения о денуклеаризации и гарантиях безопасности на Корейском полуострове.
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В мире , Видео , Чен Ким , Дональд Трамп , Администрация США , КНДР , Южная Корея , США
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