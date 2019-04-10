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Зеленский отказался сдавать анализы экспертам VADA 

Газета.Ru 10 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Кандидат в украинские президенты и шоумен Владимир Зеленский не будет сдавать анализы экспертам антидопинговой ассоциации VADA. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на политического консультанта Зеленского Дмитрия Разумкова.
По словам Разумкова, Зеленский уже сдал все анализы.
"Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то — в лаборатории", -добавил Разумков.
Он отметил, что Зеленский активно готовится к дебатам на стадионе.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Петр Порошенко согласился приехать на сдачу анализов экспертам VADA.
Второй тур выборов президента будет проходить 21 апреля.
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