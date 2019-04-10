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Глава МВД Украины выступил против указа Порошенко 

Рамблер + ещё 6 17 часов назад
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что проголосовал против проекта указа президента страны Петра Порошенко об увольнении главы администрации Одесской области Максима Степанова. Об этом, как передает ТАСС, Аваков заявил «Украинской правде».
Аваков назвал решение об увольнении Степанова «негосударственным» и связал его с противодействием главы региона фальсификациям на выборах президента Украины 31 марта.
Порошенко подписал указ об освобождении Степанова от должности 8 апреля. Губернатор отказался уходить в отставку, назвав решение президента превышением полномочий, поскольку глава государства имеет право назначать и увольнять глав областных администраций только по представлению правительства страны.
Кабинет министров, тем не менее, поддержал решение президента и проголосовал за увольнение Степанова с поста губернатора Одесской области.
На выборах 31 марта Петр Порошенко набрал в Одесской области менее 10% голосов, тогда как его соперник Владимир Зеленский получил более 40% голосов избирателей.
Комментарии32
В мире , Видео , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Максим Степанов , Арсен Аваков , МВД , Украинская правда
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