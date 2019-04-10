Глава МВД Украины выступил против указа Порошенко

Аваков назвал решение об увольнении Степанова «негосударственным» и связал его с противодействием главы региона фальсификациям на выборах президента Украины 31 марта.

Порошенко подписал указ об освобождении Степанова от должности 8 апреля. Губернатор отказался уходить в отставку, назвав решение президента превышением полномочий, поскольку глава государства имеет право назначать и увольнять глав областных администраций только по представлению правительства страны.

Кабинет министров, тем не менее, поддержал решение президента и проголосовал за увольнение Степанова с поста губернатора Одесской области.