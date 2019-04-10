Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко подписал указ о годовом сотрудничестве Украины с НАТО 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко в среду подписал указ о годовой национальной программе под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2019 год, подписание транслировалось онлайн на его странице в Facebook.
"С большим удовольствием подписываю указ президента о годовой национальной программе комиссии Украина-НАТО на 2019 год", — заявил Порошенко перед подписанием в присутствии вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, главы МИД Украины Павла Климкина, замглавы администрации президента Константина Елисеева, экс-министра иностранных дел Владимира Огрызко, а также представителей общественных организаций.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Последние новости
Газпром увел миллиарды евро из-под носа у Украины Путин назвал бандитом поправившего его переводчика Дебаты под угрозой срыва. Порошенко готовит удар по Зеленскому
Комментарии
В мире , США , Украина , Владимир Огрызко , Константин Елисеев , Павел Климкин , Петр Порошенко , Андерс Расмуссен , Администрация Президента РФ , МИД , Верховная Рада , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полковник развеял мифы о военных планах РФ4
ИГ взяло ответственность за выбитые стекла в городе РФ
Интернет и Big data изменят политическую жизнь в РФ4
ОАЭ нацелились на российский «Союз»
Необходимо нанести удар: против США восстает больше стран3
Видео
Пока вы не уснули: Киеву напомнили об угрозе войны, поражение Зеленского
В мире
«Пинает со всей дури»: ролик с котом и Яшиным взорвал сеть
Общество
В ПАСЕ обратились к России с призывом
В мире Политика
В США произошла попытка госпереворота
В мире Конфликты
Россия пригрозила НАТО в Черном море
Армия Войска
В американском зоопарке родился чёрный носорог
В мире
Глава МВД Украины поддержал бунт против Порошенко
В мире Конфликты
«Надеюсь, ты не сс**уха»: Украинка вызвала на дебаты Скабееву
В мире Украина
«Столько негатива»: Бузова заступилась за Лазарева
Шоу-бизнес
Истребители сбили самолёты противника над Крымом
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение