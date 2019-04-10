Зеленский и Порошенко поедут в Париж к Макрону

Президент Украины Петр Порошенко и кандидат в главы государства Владимир Зеленский проведут переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил на брифинге спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает "112 Украина".

Как отмечается, обе встречи состоятся в один день, 12 апреля, в Париже.

"Мне известно, что Зеленский поедет к Макрону. По дипломатическим каналам французы координировали этот вопрос с украинской стороной", — сказал Медведев.

Он добавил, что тогда же должна состояться встреча Порошенко и Макрона.

Ранее сообщалось, что "Олимпийский" получил запросы от Порошенко и Зеленского на дебаты.