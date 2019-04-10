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Зеленский и Порошенко поедут в Париж к Макрону 

Газета.Ru 10 апреля 2019
Фото: РИА Новости/Reuters
Президент Украины Петр Порошенко и кандидат в главы государства Владимир Зеленский проведут переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил на брифинге спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает "112 Украина".
Как отмечается, обе встречи состоятся в один день, 12 апреля, в Париже.
"Мне известно, что Зеленский поедет к Макрону. По дипломатическим каналам французы координировали этот вопрос с украинской стороной", — сказал Медведев.
Он добавил, что тогда же должна состояться встреча Порошенко и Макрона.
Ранее сообщалось, что "Олимпийский" получил запросы от Порошенко и Зеленского на дебаты.
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В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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