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Вытолканный из переполненного самолета пассажир вспомнил об инциденте и зарыдал 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Доктор Дэвид Дао, пострадавший в апреле 2017 года после того, как его силой выкинули из переполненного самолета, поделился воспоминаниями об инциденте и рассказал о своей дальнейшей судьбе. Интервью опубликовано на YouTube-канале издания ABC News.
Мужчина признался, что он плакал, когда смотрел запись, на которой его вытаскивают из кресла и волочат по проходу. Очнувшись в больнице, он ничего не помнил.
Тем не менее, по его словам, произошедшее пошло ему на пользу, так как после этого он занялся благотворительностью. Кроме того, Дао считает, что инцидент в целом оказал положительный эффект на сферу авиаперевозок, поскольку компании пересмотрели свое отношение к клиентам в лучшую сторону.
Он также уточнил, что не держит зла на сотрудников United Airlines.
«Если бы они не сделали этого, то потеряли бы работу, так что я на них не сержусь», — пояснил Дао.
Инцидент с доктором Дао произошел 9 апреля 2017 года в аэропорту Чикаго. Охранники вытолкали мужчину из самолета с применением силы из-за того, что рейс оказался переполненным и нужно было освободить четыре места для сотрудников United Airlines. В результате Дао потребовалась пластическая операция, чтобы восстановить лицо после полученных травм. Из-за этого скандала капитализация United Airlines снизилась на 750 миллионов долларов.
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