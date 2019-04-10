Галкин и Зеленский: новые варианты билбордов штаба Порошенко

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Медведев рассказал журналистам, что появление рекламных плакатов с изображением Порошенко и Путина вызвало широкий резонанс.

«Было очень много звонков подтвердить наши или не наши. Да, безусловно, наши», — заявил он на брифинге.

Глава избирательного штаба Порошенко продемонстрировал еще несколько вариантов агитационных билбордов. На одном напротив президента Украины был изображен российский телеведущий и юморист Максим Галкин

«Наверное, для нас была бы более легкой такая ситуация. Если бы сложилась такая конфигурация переговорщиков, то, очевидно, Порошенко было бы легче найти общий язык с Россией», — прокомментировал снимок Олег Медведев.

На следующем плакате разместили изображения соперника Петра Порошенко на выборах Владимира Зеленского и Максима Галкина. По словам Медведева, такая расстановка сил была бы выгодна Зеленскому.

kp.ua/кадр видео

И, наконец, на третьем плакате в глаза друг другу смотрели Владимир Зеленский и Владимир Путин

«И, очевидно, что мы совсем не можем себе представить такую ситуацию. Поэтому единственно правильным бордом мы считаем первый», — заключил глава штаба Порошенко.

Ранее в штабе Порошенко объяснили, что задача рекламного сюжета с Петром Порошенко и Владимиром Путиным — «напомнить стране, что в условиях таких внешних вызовов нужен сильный Президент и Верховный Главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом.