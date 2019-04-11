Культура, которой не было. Украина «присвоила» себе Репина и Чайковского и опозорилась

Украину в преддверии второго этапа президентских выборов все сильнее и сильнее «колбасит». Местные власти срочно вспоминают о своем национальном и культурном наследии, напоминают простым украинцам о силе наследия. Иногда выходит не очень. Так, министр культуры страны заявил, что русские художник Илья Репин и композитор Петр Чайковский — это настоящие представители классической украинской культуры.

Украинский глава министерства культуры Евгений Нищук опозорился на весь мир, когда заявил, что Илья Репин и Петр Чайковский — достояние украинской культуры. С таким заявлением он выступил в проморолике к проекту «Маленькие города — большие впечатления».

Главной задачей проекта стала демонстрация украинскому населению значимость культурного наследия, которое несут в себе небольшие города.

При этом на Украине утверждают, что все самые значимые свои произведения композитор задумал и написал, глядя на местные просторы. Это довольно забавно, если учесть тот факт, что Чайковский никогда на Украине не бывал. А вот его прадед действительно является потомком казачьего рода.

Девушка возле картины «Автопортрет» (1887 г.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве . Источник фото: РИА «Новости»

Илья Репин действительно родился на территории современной Украины — в городе Чугуеве Харьковской губернии в Российской империи. Однако в 16 лет он перебрался в Воронежскую губернию, после чего отправился на учебу в санкт-петербургскую Академию художеств и почти всю жизнь прожил в близости к Северной столице.

По мнению украинского министерства культуры, Репин является истинным украинцем, поскольку он расписал несколько местных церквей.

Открыли глаза «детям тьмы»

В России к заявлению украинского министра культуры отнеслись с большой долей юмора и вместе с тем с негодованием. Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter в шутку назвал россиян «детьми тьмы», поскольку они всю свою жизнь жили в неведении о таких экзерсисах культуры.

«Слышали когда-либо, что Чайковский — великий украинский композитор? Нет? Да вы дети тьмы! Ведь его фамилия — от слова «чайка», а это слово, как еще Ющенко объяснил, украинское!» — пошутил сенатор.

С улыбкой воспринял новость и академик Российской академии художеств Сергей Заграевский. В беседе с «360» он посмеялся, что для ответа на наши вопросы ему приходится «отчаянно шевелить мозгами», чтобы вспомнить, какую роль Украина могла сыграть в судьбах этих великих людей.

Портрет композитора в гостиной Дома-музея Петра Ильича Чайковского в Клину. Источник фото: РИА «Новости»

По мнению Заграевского, у Украины попросту может не хватать собственных деятелей культуры, поэтому страна пытается причислить к своему достоянию всех, кто хоть раз бывал в стране или проезжал мимо.

Наверное, не хватает им Тараса Шевченко Леси Украинки , хотя это замечательные писатели. Видимо, уже надо причислять всех тех, кто как раз побывал на Украине. Наверное, с точки зрения обогащения украинской культуры, это и неплохо. Но с точки зрения общекультурной — это просто смешно

Сергей Заграевский — художник.

В разговоре собеседник вспомнил, что и у светила русской поэзии — Александра Пушкина — проскакивали строки про Украину. Некоторое время поэт жил в Одессе и посвящал ей стихи.

«Давайте тогда любого артиста, писателя [причислять Украине]. Пушкин же тоже жил «в Одессе пыльной, где долго ясны небеса» — давайте и он будет украинским поэтом. Нужно тогда прямо сейчас составить список и предложить его министерству культуры Украины!» — рассмеялся художник.

По словам Сергея Заграевского, министерство культуры Украины подходит к этому вопросу не серьезно, а «ангажированно-политически». Если бы в Незалежной все делали по-правилам и по-честному, вопросов к минкультуры страны не возникло бы.

«Нужно было бы делать иначе. Говорить, что да — это были великие художники российской империи, в которую входила и Украина. Нужен какой-то подход в общекультурном контексте. Иначе получаются вот эти смешные вещи, к которым можно отнести инициативу министерства культуры Украины», — заявил собеседник «360».