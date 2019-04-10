Wikileaks спас Ассанжа от выдворения из посольства Эквадора

Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа не выдворили из посольства Эквадора в Лондоне, так как портал узнал о намерении Кито и успел распространить эту информацию. Об этом сообщил главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнсон.

Эквадор намеревался выселить Ассанжа из своего посольства на прошлой неделе в течение нескольких часов или дней.

По данным портала, в качестве причины для изгнания Ассанжа власти Эквадора хотели использовать публикацию данных о коррупционном скандале, в котором замешан президент страны Ленин Морено. Речь идёт о так называемых «бумагах INA», согласно которым семья политика использовала офшорные компании (в первую очередь — INA Investment Corp) для совершения дорогих покупок и получения сомнительных денежных переводов.

Документы свидетельствуют о том, что Морено совершил ряд преступлений, среди которых отмывание денег, налоговое мошенничество, воровство и взяточничество. При этом сам Wikileaks эти бумаги не публиковал, а только сообщил о их существовании.

Храфнсон подчеркнул, что попытки выдворить Ассанжа из посольства остановлены лишь временно.

Как ранее писал News.ru, Морено рассказал в интервью журналистам, что Ассанж систематически нарушал условия, на которых ему было предоставлено убежище в дипмиссии. Глава латиноамериканского государства добавил, что правительство Эквадора ведёт переговоры с британскими властями для урегулирования ситуации с опальным разоблачителем.