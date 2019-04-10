Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Wikileaks спас Ассанжа от выдворения из посольства Эквадора 

News.ru 10 апреля 2019
Фото: Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа не выдворили из посольства Эквадора в Лондоне, так как портал узнал о намерении Кито и успел распространить эту информацию. Об этом сообщил главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнсон.
Эквадор намеревался выселить Ассанжа из своего посольства на прошлой неделе в течение нескольких часов или дней.
По данным портала, в качестве причины для изгнания Ассанжа власти Эквадора хотели использовать публикацию данных о коррупционном скандале, в котором замешан президент страны Ленин Морено. Речь идёт о так называемых «бумагах INA», согласно которым семья политика использовала офшорные компании (в первую очередь — INA Investment Corp) для совершения дорогих покупок и получения сомнительных денежных переводов.
Документы свидетельствуют о том, что Морено совершил ряд преступлений, среди которых отмывание денег, налоговое мошенничество, воровство и взяточничество. При этом сам Wikileaks эти бумаги не публиковал, а только сообщил о их существовании.
Храфнсон подчеркнул, что попытки выдворить Ассанжа из посольства остановлены лишь временно.
Как ранее писал News.ru, Морено рассказал в интервью журналистам, что Ассанж систематически нарушал условия, на которых ему было предоставлено убежище в дипмиссии. Глава латиноамериканского государства добавил, что правительство Эквадора ведёт переговоры с британскими властями для урегулирования ситуации с опальным разоблачителем.
News.ru: последние новости
Wikileaks спас Ассанжа от выдворения из посольства Эквадора На Украине возбуждено дело из-за публикации видео с Зеленским Мэром Таллина стал русскоязычный политик
Комментарии
В мире , Wikileaks , Эквадор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унизить Россию: Грузия приняла «историческое решение»445
В срочном порядке: Литва отозвала посла из России1
Разгромная победа: названы итоги выборов на Украине17
Пропал с компроматом: друг Зеленского внезапно исчез20
Выноси всех святых. Brexit назначили на Хеллоуин3
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение