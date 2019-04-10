Австрийские промышленники выступили за отмену санкций против России

За отмену антироссийских санкций выступил вице-президент объединения промышленников Австрии Хуберт Берч, который является также членом Австрийско-российского делового совета и входит в правление Российско-австрийского общества дружбы.

"Мы выступаем за отмену любых санкций, поскольку санкции означают неспособность в политике найти дипломатическое решение открытых вопросов", — подчеркнул Берч на мероприятии в Вене. По словам промышленника, санкции нужно отменить, вместо этого необходимо немедленно начать работать над зоной свободной торговли от Лиссабона до Владивостока. Эти идеи будут последовательно продвигаться в различных учреждениях.

Кроме того, российские предприятия являются важным инвестором, занимающим второе место с объемом инвестиций в 25 миллиардов евро, полагает вице-президент объединения австрийских промышленников. При этом Россия для Австрии является привлекательным рынком для вложений, а также надежным поставщиком энергоносителей и стратегическим партнером.