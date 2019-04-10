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Австрийские промышленники выступили за отмену санкций против России 

Российская Газета + ещё 1 10 часов назад
Фото: РИА Новости
За отмену антироссийских санкций выступил вице-президент объединения промышленников Австрии Хуберт Берч, который является также членом Австрийско-российского делового совета и входит в правление Российско-австрийского общества дружбы.
"Мы выступаем за отмену любых санкций, поскольку санкции означают неспособность в политике найти дипломатическое решение открытых вопросов", — подчеркнул Берч на мероприятии в Вене. По словам промышленника, санкции нужно отменить, вместо этого необходимо немедленно начать работать над зоной свободной торговли от Лиссабона до Владивостока. Эти идеи будут последовательно продвигаться в различных учреждениях.
Кроме того, российские предприятия являются важным инвестором, занимающим второе место с объемом инвестиций в 25 миллиардов евро, полагает вице-президент объединения австрийских промышленников. При этом Россия для Австрии является привлекательным рынком для вложений, а также надежным поставщиком энергоносителей и стратегическим партнером.
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В мире , Австрия
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