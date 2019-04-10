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Победить нокаутом: стало известно о приказе Порошенко против Зеленского 

Рамблер 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Кампания президента Украины Петра Порошенко против кандидата на этот пост Владимира Зеленского станет жесткой. Об этом, как рассказал «Украинской правде» депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко, заявил сам глава государства.
По словам собеседника издания, 8 апреля депутаты БПП были приглашены в администрацию президента. Порошенко обратился к ним лично.
«Я призываю вас работать вместе. Кампания против Зеленского теперь станет жесткой», — заявил он.
Другой присутствовавший на встрече парламентарий рассказал изданию, что Порошенко заявил о намерении победить Зеленского нокаутом.
Два дня назад Римма Зеленская, мать кандидата в президенты, заявила, что Порошенко «просто уничтожает» ее сына, который «просто не может смотреть, как у нас люди живут».
31 марта Владимир Зеленский выиграл первый тур выборов президента Украины с 30,24% голосов. Петр Порошенко стал вторым с 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.
Комментарии3
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ
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