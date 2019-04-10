Победить нокаутом: стало известно о приказе Порошенко против Зеленского

По словам собеседника издания, 8 апреля депутаты БПП были приглашены в администрацию президента . Порошенко обратился к ним лично.

«Я призываю вас работать вместе. Кампания против Зеленского теперь станет жесткой», — заявил он.

Другой присутствовавший на встрече парламентарий рассказал изданию, что Порошенко заявил о намерении победить Зеленского нокаутом.

Два дня назад Римма Зеленская, мать кандидата в президенты, заявила, что Порошенко «просто уничтожает» ее сына, который «просто не может смотреть, как у нас люди живут».

31 марта Владимир Зеленский выиграл первый тур выборов президента Украины с 30,24% голосов. Петр Порошенко стал вторым с 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.