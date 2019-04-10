Американские радикалы служат в «Азове» и дружат с русскими монархистами

ФБР подозревают американских неонацистов в тесных связях с русскими монархистами, поддерживающими народные республики Донбасса. В то же время западные неонацисты уже были замечены в составе украинского полка «Азов». Невероятно, но факт: конфликт на Украине расколол не только русских, но и американских, а также европейских наци.

Неонацисты и консерваторы

Националисты из Санкт-Петербурга организовали военную подготовку американских неонацистов — организаторов беспорядков в Шарлотсвилле, сообщает старший редактор The Washington Free Beacon Билл Герц — известный журналист, которого неоднократно подозревали в тесном сотрудничестве с американскими спецслужбами.

По данным ФБР, российская ультранационалистическая группа, <…> связанная с подрывной деятельностью на Украине, предложила пройти совместные военизированные учения американским неонацистским активистам, — пишет Герц.

Официальные представители «Русского имперского движения» (РИД, штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге), по сведениям Герца, связались с американскими неонацистами и предложили пройти совместный курс военной подготовки «Партизан» на территории России

Несмотря на то, что сотрудники спецслужб не подтвердили изданию согласие американцев посетить тренировочный лагерь на территории России, глава ультранационалистической группы «Традиционалистская рабочая партия» Мэтью Хаймбах рассказал The Washington Free Beacon о своих контактах с активистами РИД:

Я принимал (в США — News.ru) нескольких представителей РИД и активно общался с ними во время поездок в Европу <…> Но я никогда не участвовал в их военизированной деятельности <…> Я думаю, что идея рабочих политических отношений между американскими и русскими националистами честно напугала бы ФБР больше, чем тренировка с оружием. Идеи более опасны, — прокомментировал Хаймбах.

По мнению Герца, данные ФБР о контактах между РИД и американскими ультраправыми свидетельствуют о предпринимаемых Москвой усилиях по поддержке экстремистов в США. В дальнейшем «федералы» будут более плотно следить за деятельностью американских праворадикалов, замечает он.

«Русский след» в Гётеборге

Это не первый случай, когда «Русское имперское движение» обвиняется в связях с западными праворадикалами.

В конце 2016-го — начале 2017-го в шведском Гётеборге произошла серия террористических атак. Первый взрыв (11 ноября 2016-го) прогремел в здании форума, где проходил съезд шведской левой организации, но тогда никто не пострадал. Затем был взорван (5 января 2017-го) центр для беженцев в западной части города. В результате один из сотрудников получил серьёзное ранение ног. Третье устройство правоохранительные органы обнаружили (25 января 2017-го) на территории кемпинга, размещавшего беженцев, — оно не сработала из-за ошибки при сборке.

В феврале шведские правоохранительные органы по подозрению в серии взрывов задержали 23-летнего Виктора Мелина, 20-летнего Антона Тулина (в фамилиях ударение на последний слог) и 51-летнего Джимми Йоансена. Они были связаны со шведской националистической организацией «Северное движение сопротивления» (NMR), которое впоследствии официально открестилось от террористов.

В июле 2017-го районный суд Гётеборга приговорил Мелина к восьми годам и шести месяцам заключения, Тулина — к полутора годам, а Йоансена — к пяти. В обвинительном заключении сообщалось, что Мелин и Тулин прошли летом 2016 года курс военной подготовки «Партизан» в России, и «именно тогда они узнали, как изготовить бомбы, использовавшиеся для взрывов на улицах Гётеборга».

Курс тренировок был интенсивным: он занял от нескольких дней до недели, подъём осуществлялся в 07:00 утра, отбой — в 22:00 вечера, — заявил городской прокурор Гётеборга Матс Юнгквист.

В Интернете была опубликована фотография Мелина и Тулина, позирующих в камуфляже с автоматами Калашникова, — снимок был сделан якобы во время прохождения курса.

Как выяснили шведские журналисты, проанализировав открытую информацию из социальных сетей, курс подготовки «Партизан» организует принадлежащий «Русскому имперскому движению» военно-спортивный клуб «Имперский легион».

Радикалы и Украина

«Русское имперское движение» было основано в 2005-м году. Организация придерживается крайней формы консервативно-монархических взглядов, в качестве одной из целей ставит «объединение великорусского, белорусского и малоросского народов в одну империю». Её основатель — Станислав Воробьёв — какое-то время входил в политсовет движения «Русские» (деятельность организации запрещена в РФ) вместе с другими известными националистами Александром Беловым (Поткиным) и Дмитрием Дёмушкиным. Сейчас актив движения составляет несколько сотен человек — помимо Санкт-Петербурга имеются представительства РИД в Москве, Московской области, Воронеже, Рязани, Саратове, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Барнауле, а также в Латвии, Эстонии, Украине, Швеции, Германии, Кипре. Движение регулярно принимает участие в «Русских маршах» и акциях против нелегальной миграции и этнопреступности. Принадлежащий РИД интернет-ресурс «Правый взгляд» в 2017-м году был заблокирован Роскомнадзором как «пропагандирующий идеи национальной и религиозной розни и побуждающий к экстремизму».

С самого начала боевых действий на юго-востоке Украины «Русское имперское движение» заявило о «полной поддержке вооружённого восстания в Донбассе». Военно-спортивный клуб «Имперский легион» занимался подготовкой добровольцев, участвовавших в вооружённом конфликте в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР.

Что касается американских ультраправых, подозреваемых ФБР в тесных контактах с РИД, то, судя по всему, среди них нет единой позиции относительно вооружённого противостояния в Донбассе. В феврале 2019 года интернет-издание Bellingcat опубликовало расследование, посвящённое вербовочной работе украинских наци среди американских неонацистов. По данным издания, украинские радикалы, начиная с 2015 года, занимались привлечением к службе в неонацистском полку «Азов» американцев, в том числе ветеранов вооружённых сил США. Точное количество американских добровольцев, отправившихся на Украину, неизвестно. Как отмечало Bellingcat, Украина привлекает наци из США и Европы как страна, где легализована неонацистская символика, а ультраправые имеют серьёзное влияние в силовых структурах.