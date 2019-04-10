Зеленский назовёт имена кандидатов на госдолжности

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский планирует обнародовать имена претендентов на государственные должности до второго тура выборов.

В штабе шоумена подчеркнули, что никаких кадровых решений не принималось.

Более того, они не будут кулуарными, ведь недаром мы спрашивали украинцев, кого они хотели бы видеть на ключевых должностях, говорится в сообщении.

В команде Зеленского не исключают, что некоторые кандидаты на госдолжности могут получить замечания, так как «идеальных людей не существует».

При этом отбор осуществляется на основе принципов профессионализма и компетенции, отсутствия подозрений в коррупции и связей со страной-агрессором, а также готовности «добровольно уйти в отставку в случае возникновения подозрений в ненадлежащем использовании власти и превышении полномочий».

Как писал News.ru, ранее Зеленский, который лидирует в президентской гонке на Украине, поблагодарил военнослужащих страны за поддержку в первом туре выборов. При этом он пообещал вернуть всех военнопленных на родину.