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Зеленский назовёт имена кандидатов на госдолжности 

News.ru 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский планирует обнародовать имена претендентов на государственные должности до второго тура выборов.
В штабе шоумена подчеркнули, что никаких кадровых решений не принималось.
Более того, они не будут кулуарными, ведь недаром мы спрашивали украинцев, кого они хотели бы видеть на ключевых должностях, говорится в сообщении.
В команде Зеленского не исключают, что некоторые кандидаты на госдолжности могут получить замечания, так как «идеальных людей не существует».
При этом отбор осуществляется на основе принципов профессионализма и компетенции, отсутствия подозрений в коррупции и связей со страной-агрессором, а также готовности «добровольно уйти в отставку в случае возникновения подозрений в ненадлежащем использовании власти и превышении полномочий».
Как писал News.ru, ранее Зеленский, который лидирует в президентской гонке на Украине, поблагодарил военнослужащих страны за поддержку в первом туре выборов. При этом он пообещал вернуть всех военнопленных на родину.
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Комментарии1
В мире , Украина , Владимир Зеленский
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