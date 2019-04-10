Сирийская армия пошла в наступление на джихадистов

Сирийская арабская армия (САА) начала масштабное наступление на северо-западе Сирии в ответ на совершенную за день до этого атаку исламистов. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Как сообщает издание, операция стала ответом на ночное нападение исламистов, в котором погибли как минимум шестеро солдат САА. Трое боевиков в ходе столкновения подорвали себя после того, как у них закончились патроны.

Сами джихадисты заявляют, что их действия были вызваны недавними авиаударами сирийской и российской авиации в провинции Идлиб.