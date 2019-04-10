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Сирийская армия пошла в наступление на джихадистов 

Lenta.ru 14 часов назад
Фото: Reuters
Сирийская арабская армия (САА) начала масштабное наступление на северо-западе Сирии в ответ на совершенную за день до этого атаку исламистов. Об этом сообщает Al-Masdar News.
Правительственные войска ударили по позициям группировок «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и «Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами» («Исламская партия Туркестана», запрещена в России) в провинциях Идлиб и Хама. В наступлении использовались артиллерия и ракеты класса «земля-земля».
Как сообщает издание, операция стала ответом на ночное нападение исламистов, в котором погибли как минимум шестеро солдат САА. Трое боевиков в ходе столкновения подорвали себя после того, как у них закончились патроны.
Сами джихадисты заявляют, что их действия были вызваны недавними авиаударами сирийской и российской авиации в провинции Идлиб.
8 апреля в интернете появились видео, якобы запечатлевшие пролет крылатой ракеты, выпущенной боевым кораблем ВМФ России из Срезидемного моря и последствия этого ракетного удара в Идлибе. Минобороны РФ оставило ролики без комментариев.
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В мире , Министерство обороны , Исламская партия Туркестана , Джебхат ан-Нусра , Сирия
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