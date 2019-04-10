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Порошенко сдаст анализы экспертам WADA в «Олимпийском» 

News.ru 15 часов назад
Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press
Президент Украины Пётр Порошенко планирует сдать анализы представителям антидопинговой организации WADA на киевском стадионе «Олимпийский».
По словам представителя администрации главы государства, Порошенко придёт к экспертам в обозначенное Владимиром Кличко время, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что бывший боксёр высмеял результаты анализов, которые предоставили кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко. Он подчеркнул, что участники президентской гонки воспользовались «кустарными методами сдачи анализов». Кроме того, Кличко готов самостоятельно оплатить профессиональную сдачу биоматериала в проверенном центре.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Кличко , Интерфакс
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