Букмекеры назвали ошибку Порошенко 

После появления агитационных билбордов, где изображен президент Украины Петр Порошенко с лидером России Владимиром Путиным, шансы на победу кандидата Владимира Зеленского стремительно растут.
Букмекерская контора PariMatch опубликовала данные, где коэффициент на первое место Зеленского на выборах президента вырос с 1,45 к 1 до 1,30 к 1, передает издание «Страна». Коэффициент Петра Порошенко наоборот снизился от 2,9 к 1 до 3,50 к 1.
«Вероятно, причиной резкого ухудшения положения действующего президента Петра Порошенко стала его неудачная пиар-кампания», — полагают букмекеры.
При этом на Украине уже начали переклеивать плакаты с изображением российского и украинского лидеров. Об этом говорят фотографии, опубликованные в Facebook украинским экс-министром юстиции Еленой Лукаш. Изображение Путина заклеивают надписью «решающий выбор».
«Только вчера читал штук пять постов, почему важно и правильно, что расклеили борды. А теперь заклеили. Неопределенность какая-то», — написал в Facebook главный редактор «РБК-Украина» Сергей Гришин.
Напомним, по итогам первого тура выборов Зеленский получил 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.