Партия Нетяньяху победила на выборах в Израиле

Выборы в Израиле завершились победой премьер-министра Нетаньяху и его партии «Ликуд». Действующий глава правительства набрал 26,27% голосов. Такие данные приводит официальный сайт израильской центральной избирательной комиссии. Тем самым политик обеспечил себе пятый подряд срок премьерских полномочий.

Это ночь колоссальной победы, — заявил он в ожидании официальных результатов.

По данным «360», ближайшие оппоненты Нетаньяху, центристский блок «Кахоль-Лаван» набрал 25,94%. Отрыв от победителя составил 14 тысяч голосов избирателей. Нетаньяху пришел к власти в 2009 году. Он руководит страной в общей сложности 13 лет, включая его первый премьерский срок в 1990 годах.

Ранее, как писал News.ru, премьер-министр Израиля пообещал аннексировать еврейские поселения, расположенные на оккупированных палестинских территориях Западного берега реки Иордан. Данное заявление было сделано в рамках предвыборной кампании. Сами палестинцы требуют от Израиля вернуть весь Западный берег реки и сектор Газа для создания собственного независимого государства.