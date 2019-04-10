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Кличко назначил Зеленскому и Порошенко время для сдачи допинг-теста 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: Газета.ru
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского 10 апреля пройти допинг-тест, передает "Советский спорт".
Боксер предложил государственным деятелям сдать анализы экспертам Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA), которые приехали в Киев.
"Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня прийти в НСК "Олимпийский" между 15 и 18 часами и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории", — приводит слова Кличко "Интерфакс-Украина".
До этого Порошенко и Зеленский 5 апреля уже сдали допинг-пробы и сразу поделились с народом отрицательными результатами. Однако боксер усомнился в их подлинности, отмечая, что настоящие допинг-тесты исследуются более 48 часов.
Ранее сообщалось, что Владимир Кличко может вернуться в бокс только за $100 млн
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Кличко , Советский спорт , Интерфакс
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