Кличко назначил Зеленскому и Порошенко время для сдачи допинг-теста

Боксер предложил государственным деятелям сдать анализы экспертам Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA), которые приехали в Киев.

"Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня прийти в НСК "Олимпийский" между 15 и 18 часами и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории", — приводит слова Кличко "Интерфакс-Украина".

До этого Порошенко и Зеленский 5 апреля уже сдали допинг-пробы и сразу поделились с народом отрицательными результатами. Однако боксер усомнился в их подлинности, отмечая, что настоящие допинг-тесты исследуются более 48 часов.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко может вернуться в бокс только за $100 млн