В штабе Зеленского не исключили прямых переговоров с Россией

Руководители избирательного штаба Владимира Зеленского рассказали, что в случае победы во втором туре выборов президента Украины он может начать прямые переговоры с руководством РФ , назначить честных судей Высшего антикоррупционного суда и создать экспертный орган, чтобы понять, что "происходит в стране", сообщает издание LIGA.net.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Петр Порошенко и Зеленский, который набрал в первом туре почти вдвое больше голосов, чем действующий президент.

Идеолог предвыборной кампании Зеленского Руслан Стефанчук и эксперт штаба по экономическим вопросам Даниил Гетманцев рассказали LIGA.net о десяти решений Зеленского на посту главы государства. "Идей много, но о них не хотят детально рассказывать или они еще не финализированы", — говорится в сообщении издания.

В частности, планируется привлечь Великобританию и США к "нормандскому формату" решения проблемы Донбасса. "Команда готовит визиты к канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту Франции Эмманюэлю Макрону и президенту США Дональду Трампу ", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Зеленский готов к прямым переговорам с РФ при участии международных партнеров. "Зеленский собирается вывести из переговорного процесса экс-главу администрации президента Виктора Медведчука как посредника между Украиной и Россией", — передает издание. При этом отмечается, что с руководством ЛНР и ДНР Зеленский переговоров вести не будет.

Кроме того, Зеленский планирует "устранить конкуренцию между Минобороны Генштабом ", назначит честных судей Высшего антикоррупционного суда. Он предложит Верховной раде принять закон о медиации, а также внесет в парламент ряд законопроектов экономического блока и пакет законопроектов о народовластии. Поскольку большинство решений невозможны без парламента, Зеленский хочет наладить сотрудничество с депутатами и внедрит "секретный план" для Рады.

Также Зеленским будет создан экспертный орган, в том числе из международных специалистов, чтобы понять, что "происходит в стране, что было сделано и так далее".