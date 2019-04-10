Лукашенко потребовал от аграриев закончить «дурницу»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от работников аграрного сектора поднять производственную дисциплину. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Наша беда — психология. Аграрии начинают ныть: а вот нам тяжело. Я думаю: да, надо помогать. А они сидят и руки потирают, посмеиваются: вот я напряг — мне дали. Все, дурница должна быть закончена», — заявил Лукашенко.

Он призвал работников сельскохозяйственной сферы поднять уровень организации труда и рассчитывать на собственные силы.

«Я не говорю, что от тебя нужны большие деньги. Нам от тебя нужна организация, порядок», — подчеркнул он.

В сельскохозяйственных предприятиях Белоруссии начались масштабные проверки после скандала с посещением Лукашенко агрохолдинга «Купаловское». Условия содержания коров он сравнил с Освенцимом, а общее состояние предприятия охарактеризовал фразой «кругом кладбище, что на улице, что под крышей». Тогда президент отправил в отставку нескольких крупных чиновников, а аграриям пригрозил «военным положением».

Позже стало известно о проверках на более чем 500 предприятиях, в ходе которых комиссии выявили большое количество нарушений. К административной ответственности привлечены 68 должностных лиц, еще 170 — к дисциплинарной. Сообщается о как минимум семи уголовных делах.