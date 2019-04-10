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Порошенко твердо уверен в своей победе на выборах президента Украины 

РИА Новости + ещё 10 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что твердо верит в свою победу на выборах главы государства и умеет меняться.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский, который набрал в первом туре почти вдвое больше голосов, чем действующий глава государства.
"Я твердо верю в победу. Я умею признавать ошибки, потому что не ошибается тот, кто ничего не делает. Я умею очень хорошо учить уроки, особенно те, которые о которых хочет сообщить общество. Я умею меняться, потому что если спросить, что поменялось в стране за пять лет, мой ответ будет, что больше всего изменился сам Петр Порошенко. И я твердо нацелен на победу, потому что знаю, какая цена будет уплачена за проигрыш", — сказал Порошенко в интервью радио "Новое время" в среду.
Он также считает, что за время его президентства страна стала сильнее, и намерен сосредоточиться в следующие пять лет на повышении благосостояния украинских граждан.
"Я считаю, что есть угроза существования государства. Я как Петр Порошенко буду прилагать максимальные усилия и бороться за Украину на любом посту, я никому не позволю уничтожить мое государство, я очень ее люблю", — заявил Порошенко.
Порошенко ранее заявил, что выборы прошли свободно, по стандартам ОБСЕ. Как сообщили сами наблюдатели ОБСЕ, выборы прошли в конкурентных условиях, однако миссия зафиксировала случаи, подрывающие доверие к процессу голосования. В свою очередь занявшая третье место лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Порошенко сфальсифицировал свой результат, однако оспаривать результаты голосования она не будет. Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко также заявил о нарушениях в избирательной кампании.
ЦИК Украины говорил, что не зафиксировал серьезных нарушений в ходе голосования. Однако, по данным МВД, полиция зафиксировала с 31 марта по 2 апреля почти 2,7 тысячи сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента, возбуждено более 70 уголовных дел.
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В мире , Украина , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ОБСЕ , МВД , Центризбирком России
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