В Раде заявили, что не поддержат идею автономии Донбасса

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинский парламент никогда не поддержит идею создания автономии Донбасса в составе Украины . Об этом она написала в своём фейсбуке. По её словам, Минские соглашения определяют особенности местного самоуправления самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик «для их плавного возвращения в юридическое поле Украины». «Ни о какой автономии там речи не идёт, и Верховная рада никогда этого не поддержит», — сказала она. В январе председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.