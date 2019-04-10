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В Раде заявили, что не поддержат идею автономии Донбасса 

RT на русском + ещё 1 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинский парламент никогда не поддержит идею создания автономии Донбасса в составе Украины. Об этом она написала в своём фейсбуке.
По её словам, Минские соглашения определяют особенности местного самоуправления самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик «для их плавного возвращения в юридическое поле Украины».
«Ни о какой автономии там речи не идёт, и Верховная рада никогда этого не поддержит», — сказала она.
В январе председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.
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В мире , Украина , Ирина Геращенко , Виктор Медведчук , Верховная Рада
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