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Бразилия не исключает вторжение в Венесуэлу, но боится партизан 

Газета.Ru 10 апреля 2019
Фото: Газета.Ru
Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключил возможности военного вмешательства во внутренний венесуэльский кризис, но уточнил, что в этом случае будет координировать свои действия с американскими коллегами. При этом он в очередной раз отметил, что бразильская сторона пока не собирается вторгаться в Боливарианскую республику. Лучшим способом давления на венесуэльскую власть глава государства считает санкции.
Президент Бразилии Жаир Болсонару работает с правительством США над тем, чтобы «посеять раздор» в армии Венесуэлы. Об этом заявил сам глава государства, слова которого приводит Reuters. Бразильский лидер отметил, что в случае военного вторжения в республику собирается в первую очередь обратиться к Совету национальной обороны Бразилии и конгрессу с просьбой скоординировать действия бразильских властей по этому вопросу.
«Мы не можем позволить Венесуэле стать новой Кубой или Северной Кореей», — подчеркнул президент.
В то же время он признал, что внешнее военное вмешательство в венесуэльский внутренний конфликт может привести к партизанской войне.
«Если рассуждать о гипотетической возможности начала войны в Венесуэле, то здесь нужно помнить о партизанах. Этому [явлению] способствуют топографические характеристики местности. [Трудно предположить], сколько времени может потребоваться, чтобы справиться с такой ситуацией», — сказал политик радиостанции Joven Pan.
Кроме того, Болсонару заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро по-прежнему остается у власти только благодаря «двум тысячам генералов» армии, часть из которых, по словам бразильского президента, вовлечена в торговлю наркотиками.
«В конце концов, именно от армии зависит, будет ли в стране установлена демократия или диктатура. Так было при [экс-президенте Венесуэлы Уго] Чавесе, так продолжается при Мадуро, и именно так обстоят дела в любой стране», — уверен глава Бразилии.
При этом он вновь отметил, что на данный момент у его страны нет намерений относительно военного вмешательства в дела республики. Болсонару считает, что решения внутриполитического кризиса в Венесуэле можно добиться только путем санкционного давления на правительство страны. «Возможно, с помощью экономического эмбарго удастся добиться свержения правительства», — предположил он.
На данный момент Бразилия активно сотрудничает с Вашингтоном, и, в первую очередь, это связано именно с ситуацией в Венесуэле, которой одинаково недовольны оба государства. На этой почве 19 марта президент США Дональд Трамп на прошедшей в Белом доме встрече с Болсонару даже заявил, что хотел бы видеть Бразилию в составе НАТО.
«Мы очень, очень серьезно рассматриваем это, будь то НАТО или что-то другое, что связано с союзом», — сказал Трамп журналистам и особенно обратил внимание, что отношения двух стран «никогда не были настолько близкими, как сейчас».
Бразильский лидер проявил к военному сотрудничеству с Вашингтоном серьезный интерес и даже пообещал создать в своей стране американскую военную базу.
В целом их встреча была посвящена именно проблемам в Венесуэле. Трамп еще до начала переговоров сообщил, что конфликт в Боливарианской республике станет одной из ключевых тем разговора. «Мы будем чрезвычайно подробно говорить об этом», — отмечал Трамп.
Сам бразильский лидер в венесуэльском вопросе открыто ищет поддержки и сотрудничества со стороны Трампа, который разделяет те же взгляды в отношении Каракаса. «Ситуация в Венесуэле не может продолжаться в том же духе, как сейчас. Эти люди (венесуэльцы) должны быть освобождены, и мы, очевидно, имеем поддержку США для достижения этой цели. У нас есть некоторые проблемы, над которыми мы вместе работаем, очевидно, признавая среди прочих экономические, военные возможности Соединенных Штатов. Мы должны решить проблему нашей Венесуэлы», — подчеркнул Болсонару.
Его пресс-секретарь Отавиу Регу Баррус уточнил, что бразильский лидер говорил не о военном вмешательстве. Баррус пояснил, что ситуация должна разрешиться с помощью дипломатии.
Ситуация в Венесуэле обострилась после инаугурации Мадуро 10 января. Тогда венесуэльская оппозиция, а также ряд западных и латиноамериканских стран отказались признавать результаты последних прошедших в стране президентских выборов, заявив, что «некоторые игроки» не были допущены до участия в кампании.
С 23 января Венесуэлу охватили массовые акции протеста. В ходе митинга в Каракасе спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства и сообщил, что его поддерживают вооруженные силы. Он выразил намерение провести в Боливарианской республике перевыборы. Его полномочия признали США, Аргентина, Канада, Перу, Колумбия и ряд других стран. При этом Россия, Китай, Куба, Турция, Иран, Боливия и еще несколько государства поддержали избранного Николаса Мадуро.
В конце марта Гуайдо заявил, что с 6 апреля начнет операцию по «прекращению узурпации» власти в Венесуэле. Он ожидает, что ее итогом станет свержение действующего президента Боливарианской Республики.
«В этот день мы должны быть готовы и организованы, а комитеты помощи и свободы уже сформированы», — сообщил он, обращаясь к своим сторонникам.
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В мире , Латинская Америка , Статьи , Николас Мадуро , Дональд Трамп , НАТО , Reuters , Бразилия , Венесуэла , КНДР , Куба , США
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