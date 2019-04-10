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«Правый сектор»* открестился от задержанного в Москве Пирожка 

ТК «Звезда» 10 апреля 2019
Фото: ФСБ РФ
Бойцы спецназа ФСБ задержали радикала накануне, на конспиративной квартире в Москве.
Задержанный в Москве украинский радикал Игорь Пирожок давно не имеет никакого отношения к запрещенному в РФ «Правому сектору»*.
Об этом заявил пресс-секретарь организации Артем Скоропадский.
В своем интервью он сослался на то, что в 2014 году, когда Игорь Пирожок стал членом группировки, в нее ежедневно вступали сотни человек. Никого не интересовали подробности их биографии.
Новичка выгнали довольно скоро, припомнил Скоропадский, после того, как его уличили в бандитизме.
«С конца 2014 года он вообще не имеет никакого отношения к "Правому сектору"*. Безусловно, это была наша ошибка, что мы такого человека взяли», — цитируют «Известия» заявление Скоропадского.
Пирожок был задержан в Москве накануне, сотрудниками ФСБ. По их данным, радикал возглавлял специальный отряд, созданный им для партизанской войны с Россией.
Проживая на конспиративной квартире в столице, Пирожок планировал теракты и вербовал сторонников.
Известно, что боевик пытался взорвать стадион «Олимпийский» в 1994 году. Тогда взрывчатку вовремя обнаружили и обезвредили.
«Правый сектор»* — террористическая организация, запрещенная в РФ решением суда.
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В мире , ФСБ , Правый сектор , газета "Известия" , Москва
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