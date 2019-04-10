«Правый сектор»* открестился от задержанного в Москве Пирожка

Бойцы спецназа ФСБ задержали радикала накануне, на конспиративной квартире в Москве

Задержанный в Москве украинский радикал Игорь Пирожок давно не имеет никакого отношения к запрещенному в РФ «Правому сектору»*.

Об этом заявил пресс-секретарь организации Артем Скоропадский.

В своем интервью он сослался на то, что в 2014 году, когда Игорь Пирожок стал членом группировки, в нее ежедневно вступали сотни человек. Никого не интересовали подробности их биографии.

Новичка выгнали довольно скоро, припомнил Скоропадский, после того, как его уличили в бандитизме.

«С конца 2014 года он вообще не имеет никакого отношения к "Правому сектору"*. Безусловно, это была наша ошибка, что мы такого человека взяли», — цитируют «Известия» заявление Скоропадского.

Пирожок был задержан в Москве накануне, сотрудниками ФСБ. По их данным, радикал возглавлял специальный отряд, созданный им для партизанской войны с Россией.

Проживая на конспиративной квартире в столице, Пирожок планировал теракты и вербовал сторонников.

Известно, что боевик пытался взорвать стадион «Олимпийский» в 1994 году. Тогда взрывчатку вовремя обнаружили и обезвредили.

«Правый сектор»* — террористическая организация, запрещенная в РФ решением суда.