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Эрдоган полагает, что из-за нарушений муниципальные выборы в Стамбуле могут быть отменены 

ТАСС 10 апреля 2019
Фото: Reuters
Президент Турции Тайип Эрдоган выразил предположение, что из-за выявленных нарушений на муниципальных выборах в Стамбуле итоги голосования могут быть отменены. О такой возможности турецкий лидер заявил журналистам на борту самолета, возвращаясь из России, где он провел переговоры с Владимиром Путиным. Фрагменты этого интервью в среду публикует газета Sabah.
"Если в таком городе, как Стамбул, где проживает практически 11 млн избирателей, разница в количестве голосов составляет всего лишь 30 тыс., а потом только из-за апелляций эта цифра стремительно падает до показателя в 13 тыс., то мы должны продолжать нашу борьбу. Необходимо устранить все подозрения. Эта ситуация может даже привести к отмене выборов", — подчеркнул он.
Эрдоган сообщил о необходимости уважать любые решения Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции. Он рассказал, как в 1991 году он был избран депутатом городского собрания, но был лишен мандата по решению ЦИК. "Я был обязан принять это решение", — отметил президент.
Он также заявил, что пересчет голосов на выборах является стандартной практикой, и привел ряд примеров подобных ситуаций в ходе выборов президента США в ряде штатов, в том числе в Висконсине, Мичигане, Неваде и Флориде.
31 марта в Турции прошли муниципальные выборы, в ходе которых избиратели голосовали за мэров, членов региональных парламентов, советов, руководителей муниципалитетов, сельских старост и членов сельских советов. Партия справедливости и развития (ПСР) впервые с 2002 года уступила на выборах мэра в Анкаре и Стамбуле.
Апелляции по итогам выборов мэра Стамбула все еще на рассмотрении ЦИК. Эрдоган заявляет о многочисленных нарушениях в ходе голосования, оппозиция же указывает, что даже после пересчета голосов результат будет в пользу ее кандидата — Экрема Имамоглу. По предварительным неофициальным данным, он обходит выдвиженца от ПСР — экс-премьера и спикера парламента Бинали Йылдырыма — на 14 тыс. голосов.
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Источник: Ассанжа могут выдворить из посольства Эквадора через несколько часов или дней В штабе Порошенко опровергли причастность к видео с Зеленским, которого сбивает грузовик Зеленский обещает отменить неприкосновенность президента, депутатов и судей
Комментарии1
В мире , Бинали Йылдырым , Владимир Путин , Партия справедливости и развития , Центризбирком России , Стамбул , Турция
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