Эрдоган полагает, что из-за нарушений муниципальные выборы в Стамбуле могут быть отменены

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил предположение, что из-за выявленных нарушений на муниципальных выборах в Стамбуле итоги голосования могут быть отменены. О такой возможности турецкий лидер заявил журналистам на борту самолета, возвращаясь из России , где он провел переговоры с Владимиром Путиным . Фрагменты этого интервью в среду публикует газета Sabah.

"Если в таком городе, как Стамбул, где проживает практически 11 млн избирателей, разница в количестве голосов составляет всего лишь 30 тыс., а потом только из-за апелляций эта цифра стремительно падает до показателя в 13 тыс., то мы должны продолжать нашу борьбу. Необходимо устранить все подозрения. Эта ситуация может даже привести к отмене выборов", — подчеркнул он.

Эрдоган сообщил о необходимости уважать любые решения Высшей избирательной комиссии ( ЦИК ) Турции. Он рассказал, как в 1991 году он был избран депутатом городского собрания, но был лишен мандата по решению ЦИК. "Я был обязан принять это решение", — отметил президент.

Он также заявил, что пересчет голосов на выборах является стандартной практикой, и привел ряд примеров подобных ситуаций в ходе выборов президента США в ряде штатов, в том числе в Висконсине, Мичигане, Неваде и Флориде.

31 марта в Турции прошли муниципальные выборы, в ходе которых избиратели голосовали за мэров, членов региональных парламентов, советов, руководителей муниципалитетов, сельских старост и членов сельских советов. Партия справедливости и развития (ПСР) впервые с 2002 года уступила на выборах мэра в Анкаре и Стамбуле.