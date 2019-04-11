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Вице-президент США попытался прогнать представителя Венесуэлы из ООН 

Lenta.ru + ещё 20 7 часов назад
Вице-президент США Майкл Пенс попросил постоянного представителя Венесуэлы Самуэля Монкада покинуть заседание Совбеза ООН. Встреча транслировалась на сайте Всемирной организации.
«При всем уважении, господин посол, вы не должны здесь находиться. Вы должны вернуться к своему президенту и сказать, что его время вышло», — заявил американский политик во время обсуждения ситуации в Венесуэле. Монкада с улыбкой проигнорировал заявление Пенса.
Пенс добавил, что США уже готовят проект резолюции с призывом к ООН признать президентом Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо.
10 апреля Монкада рассказал, что Секретариат ООН отказал представителям венесуэльской оппозиции в аккредитации. При этом Всемирная организация продолжает выдавать разрешительные бумаги на участие в различных конференциях сотрудникам постпредства Венесуэлы.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда на фоне массовых акций протеста лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы.
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Комментарии
В мире , Видео , Совбез ООН , Венесуэла , США
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