Вице-президент США попытался прогнать представителя Венесуэлы из ООН

«При всем уважении, господин посол, вы не должны здесь находиться. Вы должны вернуться к своему президенту и сказать, что его время вышло», — заявил американский политик во время обсуждения ситуации в Венесуэле. Монкада с улыбкой проигнорировал заявление Пенса.

Пенс добавил, что США уже готовят проект резолюции с призывом к ООН признать президентом Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо.

10 апреля Монкада рассказал, что Секретариат ООН отказал представителям венесуэльской оппозиции в аккредитации. При этом Всемирная организация продолжает выдавать разрешительные бумаги на участие в различных конференциях сотрудникам постпредства Венесуэлы.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда на фоне массовых акций протеста лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы.