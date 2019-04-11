Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вице-президент США попытался прогнать представителя Венесуэлы из ООН 

Lenta.ru + ещё 19 51 минуту назад
Вице-президент США Майкл Пенс попросил постоянного представителя Венесуэлы Самуэля Монкада покинуть заседание Совбеза ООН. Встреча транслировалась на сайте Всемирной организации.
«При всем уважении, господин посол, вы не должны здесь находиться. Вы должны вернуться к своему президенту и сказать, что его время вышло», — заявил американский политик во время обсуждения ситуации в Венесуэле. Монкада с улыбкой проигнорировал заявление Пенса.
Пенс добавил, что США уже готовят проект резолюции с призывом к ООН признать президентом Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо.
10 апреля Монкада рассказал, что Секретариат ООН отказал представителям венесуэльской оппозиции в аккредитации. При этом Всемирная организация продолжает выдавать разрешительные бумаги на участие в различных конференциях сотрудникам постпредства Венесуэлы.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда на фоне массовых акций протеста лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы.
Последние новости
ПАСЕ попросила Россию вернуться и заплатить США пожелали продлить договор СНВ-3 Представлена первая в мире фотография черной дыры
Комментарии3
В мире , Видео , Совбез ООН , Венесуэла , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опрос показал лидера перед новым голосованием на Украине
Польша назвала цену зависимости от России9
Полковник развеял мифы о военных планах РФ25
«Он противодействовал фальсификации — его увольняют»
Найдены останки людей нового типа
Видео
Пока вы не уснули: Киеву напомнили об угрозе войны, поражение Зеленского
В мире
«Пинает со всей дури»: ролик с котом и Яшиным взорвал сеть
Общество
В ПАСЕ обратились к России с призывом
В мире Политика
В США произошла попытка госпереворота
В мире Конфликты
Россия пригрозила НАТО в Черном море
Армия Войска
В американском зоопарке родился чёрный носорог
В мире
Глава МВД Украины поддержал бунт против Порошенко
В мире Конфликты
«Надеюсь, ты не сс**уха»: Украинка вызвала на дебаты Скабееву
В мире Украина
«Столько негатива»: Бузова заступилась за Лазарева
Шоу-бизнес
Истребители сбили самолёты противника над Крымом
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение