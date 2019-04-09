Порошенко раскрыл смысл рекламы с Путиным

Отмечается, что реклама призвана напомнить избирателям, что российский президент считается «самой большой угрозой Украине», поэтому президент страны должен «смело смотреть ему в глаза».

«Ибо задача главы государства не рассмешить Путина, как в планах нашего оппонента. И не стать перед ним на колени», — напомнили в штабе действующего главы государства.

Кроме того, команда украинского лидера заявила, что противопоставление с Путиным, а не с лидером предвыборной гонки Владимиром Зеленским , не означает, что Порошенко считает его агентом Кремля.

«Но мы твердо убеждены, что Путин мечтает о слабом, неподготовленном президенте, что позволит Кремлю взять Украину под контроль», — сказано в заявлении.

Ранее 9 апреля сообщалось, что на улицах украинских городов и в газетах появились агитационные плакаты, где Порошенко «стоит» напротив Путина. Подпись под фотоколлажем гласит: «21 апреля. Решающий выбор». Плакаты вызвали общественный резонанс.

В конце марта Порошенко назвал Путина единственным противником.

«Все, что ослабляет Украину, усиливает Путина. Наш сегодняшний выбор — или мы за Украину, или мы за Россию», — сказал он.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.