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Порошенко раскрыл смысл рекламы с Путиным 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: страница Igor Feshchenko в Facebook
Штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил причины появления на агитационных плакатах российского лидера Владимира Путина. Об этом сказано на сайте штаба главы государства.
Отмечается, что реклама призвана напомнить избирателям, что российский президент считается «самой большой угрозой Украине», поэтому президент страны должен «смело смотреть ему в глаза».
«Ибо задача главы государства не рассмешить Путина, как в планах нашего оппонента. И не стать перед ним на колени», — напомнили в штабе действующего главы государства.
Кроме того, команда украинского лидера заявила, что противопоставление с Путиным, а не с лидером предвыборной гонки Владимиром Зеленским, не означает, что Порошенко считает его агентом Кремля.
«Но мы твердо убеждены, что Путин мечтает о слабом, неподготовленном президенте, что позволит Кремлю взять Украину под контроль», — сказано в заявлении.
Ранее 9 апреля сообщалось, что на улицах украинских городов и в газетах появились агитационные плакаты, где Порошенко «стоит» напротив Путина. Подпись под фотоколлажем гласит: «21 апреля. Решающий выбор». Плакаты вызвали общественный резонанс.
В конце марта Порошенко назвал Путина единственным противником.
«Все, что ослабляет Украину, усиливает Путина. Наш сегодняшний выбор — или мы за Украину, или мы за Россию», — сказал он.
Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.
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Комментарии3
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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