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Правительство Украины уволило мятежного губернатора 

Lenta.ru + ещё 15 13 часов назад
Фото: страница Максима Степанова в Facebook
Правительство Украины согласовало отставку главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, который отказался покидать свой пост по указу президента. Об этом сообщил «Украинской правде» источник в кабмине.
Против отставки Степанова выступил всего один министр. Решение принималось на закрытой части заседания в среду, 10 апреля.
9 апреля агентство «Интерфакс-Украина» сообщало, что глава государства Петр Порошенко направил в правительство представление на увольнение главы Одесской области.
Указы Порошенко об увольнении Степанова и назначения его заместителя на должность главы Одесской области были опубликованы 6 апреля.
Губернатор отказался покидать свой пост и заявил, что документ о его отстранении не соответствует закону: согласно конституции, руководителя местной администрации можно снять только при согласии правительства. В правительстве позже подтвердили, что не получали представление об увольнении Степанова.
Губернатор также рассказал, что днем ранее Порошенко во время своего визита в Одессу в личной беседе попросил его уволиться по собственному желанию, однако чиновник отказался писать заявление.
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Максим Степанов , Правительство Украины , Интерфакс
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