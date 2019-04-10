Правительство Украины уволило мятежного губернатора

Правительство Украины согласовало отставку главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова , который отказался покидать свой пост по указу президента. Об этом сообщил «Украинской правде» источник в кабмине.

Против отставки Степанова выступил всего один министр. Решение принималось на закрытой части заседания в среду, 10 апреля.

9 апреля агентство «Интерфакс-Украина» сообщало, что глава государства Петр Порошенко направил в правительство представление на увольнение главы Одесской области.

Указы Порошенко об увольнении Степанова и назначения его заместителя на должность главы Одесской области были опубликованы 6 апреля.

Губернатор отказался покидать свой пост и заявил, что документ о его отстранении не соответствует закону: согласно конституции, руководителя местной администрации можно снять только при согласии правительства. В правительстве позже подтвердили, что не получали представление об увольнении Степанова.

Губернатор также рассказал, что днем ранее Порошенко во время своего визита в Одессу в личной беседе попросил его уволиться по собственному желанию, однако чиновник отказался писать заявление.