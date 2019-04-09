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К администрации Порошенко принесли чемоданы 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Viacheslav Ratynskyi/REUTERS
Представители националистических движений устроили пикет у администрации президента Украины Петра Порошенко с требованием прекратить коррупцию в оборонном секторе страны, передает РИА "Новости".
Участники акции принесли с собой чемоданы для главы государства и членов кабмина.
Также в Киеве возле офиса команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского собралась толпа.
В штабе отметили, что вместе с гражданами к офису приехали представители нескольких телеканалов. Также сообщается, что толпа состоит преимущественно из стариков и студентов.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РИА Новости
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