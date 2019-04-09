«Гвалт устроили»: Лукашенко опроверг дружбу с Порошенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился реакцией СМИ на его слова о возможной победе действующего президента Украины Петра Порошенко в предстоящем втором туре выборов. Белорусский лидер отметил, что не поддерживает ни одного из кандидатов. При этом он напомнил, что решение многих вопросов на Украине проходит совместно с парламентом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «гвалтом» реакцию СМИ на его прогноз исхода президентских выборов на Украине. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Порошенко удавалось договориться, была своя фракция. Ну, станет там Петров, Зеленский, Сидоров [президентом — «Газета.Ru»] — все решится на парламентских выборах. А там будет разброс большой. Нет, гвалт устроили», — ответил Лукашенко на реакцию на его слова о том, что победит Порошенко.

Он напомнил, что многие вопросы на Украине решаются совместно с парламентом. Он призвал сначала дождаться результатов выборов в Верховную раду , которые пройдут 27 октября.

Глава белорусского государства отметил, что говорит то, что думает. Кроме того, он задается вопросом: «Если ты не знаешь, за кого голосовать, — не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь?»

Помимо этого, он сказал, что не поддерживает никого из кандидатов на пост президента Украины, в то время как в его словах увидели симпатию к действующему президенту украинского государства.

«Как будто [Петр] Порошенко у меня друг, а [Владимир] Зеленский враг», — добавил Александр Лукашенко.

По его словам, многие СМИ, в том числе и российские, «дубасят» Зеленского, вспоминая ему актерскую профессию. «А что, актер не может быть президентом?» — задал риторические вопрос белорусский лидер, приведя в пример Рональда Рейгана , который избирался президентом США и начинал свою карьеру с актерского мастерства.

Напомним, ранее президент Белоруссии выразил свое мнение насчет исхода второго тура. Победу в президентской гонке он предрек Петру Порошенко. Об этом он сказал в интервью агентству «Анадола».

«Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать.

Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко», — выразил свое мнение Лукашенко.

При этом он не решился сравнивать соперников, объясняя это тем, что плохо знает Владимира Зеленского в качестве политика.

«Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю», — добавил белорусский лидер.

В своем интервью он упомянул судьбу Михаила Саакашвили , говоря о предвыборной ситуации на Украине. «Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом [Грузии], конституцию поменял, еще что-то — начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах», — вспоминал политик.

Он добавил, что действующий президент Украины сделает «все для того, чтобы украинцы его поддержали» и чтобы ему «не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать» народ защитить его.

Кроме того, он посоветовал украинцам проигнорировать выборы, если ни один из кандидатов их не устраивает.

«Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен, ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. Они уже наелись непонятных обещаний. Они, уже много раз рискуя, верили политикам и их поддерживали. И все время получалось наоборот», — добавил глава Белоруссии.

Если не получается проголосовать, стоит устроить повторные выборы. «Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет», — выразил свое мнение Александр Лукашенко.

Перед началом выборов, месяцем ранее, на «Большом разговоре» с белорусскими и зарубежными СМИ Лукашенко также выразил уверенность в победе Петра Порошенко. «Президентом будет Порошенко. Да, абсолютно [точно]», — ответил он на вопрос по поводу выборов президента на Украине.

Тогда же он совершенно точно предсказал выход во второй тур артиста Владимира Зеленского. «Тот, кто уже проголосовал за Зеленского [в первом туре] — те за него и проголосуют [во втором туре], а те, кто проголосовал за других [в первом туре], отдадут голоса Порошенко [во втором туре]», — решил белорусский лидер.

«Просчитывая все варианты, я думаю, что Петр Алексеевич эту должность сохранит», — подытожил Лукашенко 1 марта.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам во второй тур вышли действующий президент страны Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский. Разница между кандидатами по количеству набранных голосов составляет почти 15%. Так, Зеленский набрал 30,24% голосов, а Порошенко поддержали 15,95% избирателей. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.