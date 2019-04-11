Корь из Украины вызвала вспышку в США

Привезли c Украины: вспышке кори в США нашли объяснение

Вчера мэр крупнейшего города США Билл де Блазио объявил чрезвычайную ситуацию из-за «крайне тяжелого» положения по кори — примерно 300 случаев, большая часть — в районе Бруклин. В 2017 году в Нью-Йорке было зафиксировано лишь два случая заболевания корью.

По словам Патрика О'Коннора, не исключено, что вспышка кори в Нью-Йорке могла начаться на Украине, а именно в городе Умань Черкасской области.

Сотрудник ВОЗ объяснил, что первые случаи кори были зафиксированы в октябре среди хасидов, компактно живущих в Бруклине.

В сентябре же, во время праздника Рош ха-Шана, многие из последователей этого течения в иудаизме побывали в Умани в паломничестве — там находится могила почитаемого ими рабби Нахмана из Брацлава.