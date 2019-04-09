Путин пошутил про финнов
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Финляндии Саули Ниинистё в рамках Арктического форума пошутил про поведение финских туристов в России.
Не только Крым. Россия прирастет новой территорией
Подкомиссия ООН одобрила расширение российского шельфа в Арктике. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
F-35 пропал с радаров
Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A Сил самообороны Японии пропал во вторник с экранов радаров во время полета.
1000 км пепла: Порошенко похвастался новой ракетой
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране успешно испытали крылатую ракету с дальностью полета в тысячу километров. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на эфир канала ICTV.
Мать Зеленского вступилась за сына
Президент Украины Петр Порошенко уничтожает актера Владимира Зеленского, заявила каналу «Громадське» мать последнего.
«Таких петухов не вожу». Свидетель — о деле Кокорина и Мамаева
Сегодня, 9 апреля, в Пресненском суде Москвы проходит новое заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые с октября 2018 года находятся под стражей в СИЗО «Бутырка».
"Довели": Украинцев обвинили в болезни Норкина
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил украинских экспертов в болезни телеведущего Андрея Норкина и призвал больше не звать "очерняющих Россию" политологов в эфир.
Новые разработки: сколько украли в Роскосмосе и Ростехе
Генпрокуратура назвала новые данные об объемах хищений в Роскосмосе и Ростехе. Получается, что из этих организаций украли свыше 1,6 млрд руб.
ФСБ задержала Пирожка из "Правого сектора"
Сотрудники ФСБ и МВД задержали активного участника запрещенной в РФ украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности).