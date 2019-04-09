В ЛНР солидаризовались с заявлением Пушилина

Советник главы ЛНР в эфире НСН рассказал о настроениях жителей Луганска

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что цель Донбасса — войти в состав России . По его словам, Украина приносит Донбассу лишь разрушения, жертвы и блокаду.

Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН рассказал, что Пушилин выразил настроения и жителей Луганска.

«Мы видим позицию Украины. Она крайне неконструктивна и недоговороспособна. Более четырех лет переговоров привели только к ухудшению ситуации. Если первые минские соглашения подписывались с Украиной еще как с внеблоковым государством, то сегодня это крайне враждебная структура, которая определила своей стратегией вступление в НАТО, борется с русским языком, на государственном уровне восхваляет нацистские организации…

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С каждым годом становится все больше и больше противоречий, которые тогда вызвали противостояние между Донбассом и Киевом. Мы не видим никакой тенденции, чтобы Украина стремилась как минимум покаяться за свои преступления и наладить диалог, достичь договоренностей, которые бы защищали права людей по обе стороны линии соприкосновения. Этого нет, поэтому, я считаю, заявление Пушилина вполне логично и вписывается в те настроения, которые доминируют и в Донецкой и в Луганской народных республиках», — сказал он.