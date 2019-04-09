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Яйца курицу проучат. Макрон готов один отомстить Британии за всех 

Р-Спорт 9 апреля 2019
Наполеон о таком лишь мечтал. Де Голль, с цитатником которого нынешний президент Франции не расстается, даже подмигнет с обложки. Момент в некотором смысле исторический.
У Эммануэля Макрона появилась реальная возможность легким поворотом головы туда-сюда и обратно отомстить за одного своего кумира и повторить второго. Или просто сказать Лондону: "нет". Тот поймет, что "нет" значит "нет" новой отсрочке Brexit’а, поэтому собирайте манатки и катитесь из нашего Евросоюза к такой-то своей королеве-матери. Не факт, что после этого оба великих француза возьмут его третьим в свой пантеон. Но они могут перевернуться, чтобы внимательней приглядеться к этому юноше.
"Наподдай им, дружище", — добавит при этом Наполеон, больше других претерпевший от англичан. "Делай, как я, сынок", — подбодрит молодого президента Шарль де Голль, который при жизни так и не пустил Британию в "Общий рынок" — прообраз ЕС. Их поддержка сегодня весьма пришлась бы ко двору Елисейскому. Шутка ли, Тереза Мэй сама напросилась на аудиенцию. А у нее, как известно, одно на уме: хочет, чтобы ее продлили. И это для Эммануэля с его тонкой душевной организацией и неокрепшей психикой то еще искушение. Ведь премьер с другой стороны Ла-Манша лишь своим присутствием уже делает ему приятно. Льстит его самолюбию.
Она же здесь потому, что от его слова зависит судьба всего Соединенного Королевства. Наполеон о таком лишь мечтал. Де Голль, с цитатником которого Эммануэль не расстается, даже подмигнет с обложки. Важно, что в Париже Мэй будет после Берлина, а не наоборот, чтобы с Макроном, а не с Меркель расставить все точки над "i" перед опять экстренным саммитом ЕС. Хотя все необязательно — ей хватит троеточия. Эммануэль до сих пор твердил, что оснований для новой отсрочки нет. Долгие проводы — лишние слезы. А плакать по Британии он не собирается. Стало быть, и долгий ящик ни к чему, если ей, как он думает, все равно придется в этот ящик сыграть.
Учитывая все эти обстоятельства, Financial Times уже перед их свиданием была уверена, что лидер Пятой республики откажет своей гостье. Мол, если у него не получается как у де Голля с Францией, то он захочет поступить как де Голль хотя бы с Великобританией.
Кстати, когда генерал повторно отказался принять соседей в единую Европу, британский премьер-министр Гарольд Макмиллан объяснил это желанием быть "единственным петушком на небольшой навозной куче, а не одним из двух петушков на куче побольше". Что касается кучи, то, заметьте, не мы это сказали. Уточним только, что сейчас она стала еще больше. А вот петухов, в бойцовом смысле этого слова, поубавилось. И без них у Макрона есть хороший шанс решить в свою пользу этот вечный спор о том, что первично. Пусть говорят, что яйца курицу не учат, но проучить ее ему вполне по силам.
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В мире , Видео , Европа , Статьи , Гарольд Макмиллан , Тереза Мэй , ЕС , Financial Times , Франция
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