Яйца курицу проучат. Макрон готов один отомстить Британии за всех

Наполеон о таком лишь мечтал. Де Голль, с цитатником которого нынешний президент Франции не расстается, даже подмигнет с обложки. Момент в некотором смысле исторический.

У Эммануэля Макрона появилась реальная возможность легким поворотом головы туда-сюда и обратно отомстить за одного своего кумира и повторить второго. Или просто сказать Лондону: "нет". Тот поймет, что "нет" значит "нет" новой отсрочке Brexit’а, поэтому собирайте манатки и катитесь из нашего Евросоюза к такой-то своей королеве-матери. Не факт, что после этого оба великих француза возьмут его третьим в свой пантеон. Но они могут перевернуться, чтобы внимательней приглядеться к этому юноше.

"Наподдай им, дружище", — добавит при этом Наполеон, больше других претерпевший от англичан. "Делай, как я, сынок", — подбодрит молодого президента Шарль де Голль, который при жизни так и не пустил Британию в "Общий рынок" — прообраз ЕС. Их поддержка сегодня весьма пришлась бы ко двору Елисейскому. Шутка ли, Тереза Мэй сама напросилась на аудиенцию. А у нее, как известно, одно на уме: хочет, чтобы ее продлили. И это для Эммануэля с его тонкой душевной организацией и неокрепшей психикой то еще искушение. Ведь премьер с другой стороны Ла-Манша лишь своим присутствием уже делает ему приятно. Льстит его самолюбию.

Она же здесь потому, что от его слова зависит судьба всего Соединенного Королевства. Наполеон о таком лишь мечтал. Де Голль, с цитатником которого Эммануэль не расстается, даже подмигнет с обложки. Важно, что в Париже Мэй будет после Берлина, а не наоборот, чтобы с Макроном, а не с Меркель расставить все точки над "i" перед опять экстренным саммитом ЕС. Хотя все необязательно — ей хватит троеточия. Эммануэль до сих пор твердил, что оснований для новой отсрочки нет. Долгие проводы — лишние слезы. А плакать по Британии он не собирается. Стало быть, и долгий ящик ни к чему, если ей, как он думает, все равно придется в этот ящик сыграть.

Учитывая все эти обстоятельства, Financial Times уже перед их свиданием была уверена, что лидер Пятой республики откажет своей гостье. Мол, если у него не получается как у де Голля с Францией, то он захочет поступить как де Голль хотя бы с Великобританией.