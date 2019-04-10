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Венесуэла намерена покинуть ОАГ 27 апреля 

ТАСС + ещё 15 10 апреля 2019
Венесуэла намерена выйти из Организации американских государств 27 апреля 2019 года. Об этом во вторник сообщил МИД республики.
"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла ратифицирует свое решение покинуть Организацию американских государств 27 апреля 2019 года в соответствии с жалобой, поданной два года назад, и в рамках соответствующих процедур, учитывая, что Боливарианская Республика Венесуэла не может оставаться в организации, стоящей на коленях перед имперскими и господствующими интересами администрации США", — говорится в заявлении.
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В мире , Видео , Латинская Америка , МИД , Администрация США , Венесуэла
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