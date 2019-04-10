Премьер Норвегии призналась, что хотела бы вступления страны в ЕС

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что хотела бы вступления страны в Евросоюз , однако признала, что на сегодняшний день это нереально.

"В принципе, я бы этого хотела, но это на сегодня нереально", — сказала Сульберг, отвечая на вопрос журналиста "Эха Москвы", хочет ли она, чтобы Норвегия вошла в ЕС.

Премьер-министр Норвегии напомнила, что в 1994 году власти проиграли общий референдум по членству Норвегии в ЕС.

"Это было примерно 20 лет назад. Но мы не думаем, что мы сегодня могли бы выиграть в связи с особыми интересами нашего народа. Но мы очень тесно сотрудничаем с ЕС. Мы являемся членами общеевропейского пространства, общего рынка, и мы входим в Шенгенскую зону, которая позволяет свободное перемещение людей. У нас очень тесное сотрудничество с ЕС, и мы верим в европейские идеи сотрудничества", — сказала она.

Сульберг подчеркнула, что Евросоюз — это ответ на многие проблемы, и необходимо более тесное международное сотрудничество, более обязывающее сотрудничество для народов.