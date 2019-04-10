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Премьер Норвегии призналась, что хотела бы вступления страны в ЕС 

РИА Новости + ещё 2 10 апреля 2019
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что хотела бы вступления страны в Евросоюз, однако признала, что на сегодняшний день это нереально.
"В принципе, я бы этого хотела, но это на сегодня нереально", — сказала Сульберг, отвечая на вопрос журналиста "Эха Москвы", хочет ли она, чтобы Норвегия вошла в ЕС.
Премьер-министр Норвегии напомнила, что в 1994 году власти проиграли общий референдум по членству Норвегии в ЕС.
"Это было примерно 20 лет назад. Но мы не думаем, что мы сегодня могли бы выиграть в связи с особыми интересами нашего народа. Но мы очень тесно сотрудничаем с ЕС. Мы являемся членами общеевропейского пространства, общего рынка, и мы входим в Шенгенскую зону, которая позволяет свободное перемещение людей. У нас очень тесное сотрудничество с ЕС, и мы верим в европейские идеи сотрудничества", — сказала она.
Сульберг подчеркнула, что Евросоюз — это ответ на многие проблемы, и необходимо более тесное международное сотрудничество, более обязывающее сотрудничество для народов.
"Если посмотреть на главные проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, например, изменение климата или проблема океанов, о которой я уже говорила, или о повестке устойчивого развития ООН, мы видим, что вместе, совместно мы можем достичь большего, как народ всего мира, если мы частично откажемся от своих национальных интересов ради общего решения", — добавила глава норвежского правительства.
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В мире , Видео , Эрна Сульберг , ЕС , ООН , Эхо Москвы , Норвегия
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