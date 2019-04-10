Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Норвегии призналась, что хотела бы вступления страны в ЕС 

РИА Новости + ещё 2 6 часов назад
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что хотела бы вступления страны в Евросоюз, однако признала, что на сегодняшний день это нереально.
"В принципе, я бы этого хотела, но это на сегодня нереально", — сказала Сульберг, отвечая на вопрос журналиста "Эха Москвы", хочет ли она, чтобы Норвегия вошла в ЕС.
Премьер-министр Норвегии напомнила, что в 1994 году власти проиграли общий референдум по членству Норвегии в ЕС.
"Это было примерно 20 лет назад. Но мы не думаем, что мы сегодня могли бы выиграть в связи с особыми интересами нашего народа. Но мы очень тесно сотрудничаем с ЕС. Мы являемся членами общеевропейского пространства, общего рынка, и мы входим в Шенгенскую зону, которая позволяет свободное перемещение людей. У нас очень тесное сотрудничество с ЕС, и мы верим в европейские идеи сотрудничества", — сказала она.
Сульберг подчеркнула, что Евросоюз — это ответ на многие проблемы, и необходимо более тесное международное сотрудничество, более обязывающее сотрудничество для народов.
"Если посмотреть на главные проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, например, изменение климата или проблема океанов, о которой я уже говорила, или о повестке устойчивого развития ООН, мы видим, что вместе, совместно мы можем достичь большего, как народ всего мира, если мы частично откажемся от своих национальных интересов ради общего решения", — добавила глава норвежского правительства.
Последние новости
Почему для США так опасен Северный морской путь Украинских делегатов обматерили в ПАСЕ из-за России Пьяная женщина за рулем дважды наехала на подростков
Комментарии
В мире , Видео , Эрна Сульберг , ЕС , ООН , Эхо Москвы , Норвегия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова оценила плакаты Порошенко с Путиным138
Россию сочли небоеспособной против США в Арктике169
Раскрыта причина отказа Вашингтона признавать Крым226
Держать и не пускать: как заставить россиян не уезжать35
Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным
Видео
«Гвалт устроили»: Лукашенко опроверг дружбу с Порошенко
В мире Статьи
Польша против: дипломаты ответили на героизацию Бандеры
В мире Статьи
Полный игнор: Меркель не встретила Мэй
Европа В мире
Пока вы не уснули: колкая шутка Путина, что творится с Норкиным
В мире
Демарш? Пугачева проигнорировала концерт в свою честь
Шоу-бизнес Статьи
«Это ложь»: Скабеева обезумела после обвинений Киева
Украина В мире
Украина пригрозила Скабеевой
Украина В мире
«Довели»: Украинцев обвинили в болезни Норкина
Общество
Путин о визите в США: «Старушка-мама будет рада»
Политика
«Пьем уже три дня»: как врач-шатун кошмарил пациентов
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение