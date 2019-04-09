Националисты пикетируют здание Генпрокуратуры Украины

Колонна представителей националистического движения "Национальные дружины" подошла от станции метро "Арсенальная" к зданию Генпрокуратуры . Они заявили, что пришли напомнить ведомству: за хищения в оборонном секторе, о которых стало известно после журналистского расследования, до сих пор никто не привлечен к ответственности. Они также требуют отчета о проведении расследования и скандируют "Мародеров за решетку".

Охрана здания значительно усилена, дежурят бойцы Нацгвардии, полицейские и сотрудники полка спецназначения полиции.

Националисты планируют после того, как передадут свои требования Генпрокуратуре, пойти к зданию министерства внутренних дел Украины.

"Сейчас мы пришли к Генпрокуратуре Украины, передадим требования, прокричим лозунги, устроим шум и пойдем к зданию МВД. Параллельно другая колонна двинулась к зданию Службы безопасности Украины", — заявил один из организаторов на митинге. После этого колонны объединятся и пойдут пикетировать здание администрации Порошенко.