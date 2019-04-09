Националисты пикетируют здание Генпрокуратуры Украины 

Националисты пикетируют здание генеральной прокуратуры Украины, требуя наказать виновных в хищениях в оборонном секторе страны, после они собираются направиться к администрации президента Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна представителей националистического движения "Национальные дружины" подошла от станции метро "Арсенальная" к зданию Генпрокуратуры. Они заявили, что пришли напомнить ведомству: за хищения в оборонном секторе, о которых стало известно после журналистского расследования, до сих пор никто не привлечен к ответственности. Они также требуют отчета о проведении расследования и скандируют "Мародеров за решетку".
Охрана здания значительно усилена, дежурят бойцы Нацгвардии, полицейские и сотрудники полка спецназначения полиции.
Националисты планируют после того, как передадут свои требования Генпрокуратуре, пойти к зданию министерства внутренних дел Украины.
"Сейчас мы пришли к Генпрокуратуре Украины, передадим требования, прокричим лозунги, устроим шум и пойдем к зданию МВД. Параллельно другая колонна двинулась к зданию Службы безопасности Украины", — заявил один из организаторов на митинге. После этого колонны объединятся и пойдут пикетировать здание администрации Порошенко.
Команда журналистских расследований Bihus.info ранее опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили из России контрабандным путем или покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.