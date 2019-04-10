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СМИ: Нетаньяху вырвал победу у соперника на выборах в Израиле 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
После подсчета 96% голосов правая партия "Ликуд" израильского премьер-министра Биньямина Нетяньяху с незначительным перевесом опережает оппозиционный центристский блок "Кахоль-Лаван". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты выборов, объявленные TV Channel 12.
Отмечается, что партия Нетаньяху получит 37 мест в кнессете против 36 мест у своих главных оппонентов, возглавляемых Бенни Ганцем.
При этом, добавили в агентстве, у партии Нетаньяху "сильная позиция" для создания правящей коалиции.
Ранее сообщалось, что партия "Ликуд" получит 38 мест в кнессете.
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В мире , Reuters , Израиль
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