СМИ: Нетаньяху вырвал победу у соперника на выборах в Израиле

После подсчета 96% голосов правая партия "Ликуд" израильского премьер-министра Биньямина Нетяньяху с незначительным перевесом опережает оппозиционный центристский блок "Кахоль-Лаван". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты выборов, объявленные TV Channel 12.

Отмечается, что партия Нетаньяху получит 37 мест в кнессете против 36 мест у своих главных оппонентов, возглавляемых Бенни Ганцем.

При этом, добавили в агентстве, у партии Нетаньяху "сильная позиция" для создания правящей коалиции.

Ранее сообщалось, что партия "Ликуд" получит 38 мест в кнессете.